Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem impulslosen Geschäft ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Anleger hielten sich zurück. Die US-Märkte blieben wegen Thanksgiving geschlossen, was eine Ausdünnung der Umsätze zur Folge hatte. Viele US-Anleger dürften den Freitag als Brückentag nutzen, was auch am Freitag für ein ruhiges Geschäft spricht. Starke Einkaufsmanagerindizes aus Europa setzten keine nachhaltigen Akzente. Der DAX verlor knapp 0,1 Prozent auf 13.009 Punkte.

Als belastend erwies sich die Stärke des Euro, der mit 1,1850 Dollar in die Nähe eines Zweiwochenhochs stieg. Gerade für den exportstarken DAX sind das keine gute Nachrichten. Belastend für den Dollar wirkte das taubenhaft aufgenommene Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung vom Vorabend. In der US-Notenbank gibt es zunehmend Zweifel, ob die Inflation in den USA mittelfristig auf 2 Prozent steigen wird. Das hätte natürlich Auswirkungen auf die Geldpolitik.

Thyssenkrupp mit guten Geschäftszahlen

Starke operative Geschäftszahlen trieben Thyssenkrupp um 4 Prozent nach oben. Der Stahl- und Aufzugbauer hat bei nahezu allen Kennzahlen die Erwartung übertroffen. Lediglich die ohnehin erwarteten Abschreibungen auf das Brasilien-Geschäft sorgten für ein Minus des Jahresgewinns. Positiv seien bei Thyssenkrupp auch die Reduzierung der Verschuldung und der Auftragseingang, nur die Dividende enttäusche etwas, so Stimmen im Handel.

Ein Ende der Talfahrt der Fresenius-Aktie ist derzeit nicht in Sicht. Das Papier verlor erneut 1,1 Prozent und war damit der größte Abgeber im DAX. Der ehemalige Highflyer hat auf Monatssicht 12,7 Prozent an Wert verloren. Die Aktie wird seit geraumer Zeit von der Sorge vor zunehmender Konkurrenz durch Generika im Kabi-Bereich belastet. Außerdem haben sich die an die Übernahme von Akorn geknüpften Hoffnungen bislang nicht erfüllt.

Borussia Dortmund standen nach dem schwachen Abschneiden in der Champions League weiter unter Druck und verloren 5,5 Prozent. Oddo BHF hatte das Kursziel für die Aktie des Fußballklubs gesenkt. KWS Saat fielen um 3,2 Prozent. Das Saatgutzuchtunternehmen hat zu Beginn seines Geschäftsjahres 2017/18 ein gutes Geschäft mit Roggen- und Winterrapssaatgut in Europa verzeichnet, ist wegen des Fehlens von Sondereffekten aber tiefer in die Verlustzone gerutscht.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 71,2 (Vortag: 82,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,82 (Vortag: 3,39) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner, 16 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.008,55 -0,05% +13,30% DAX-Future 13.007,50 -0,01% +13,75% XDAX 13.011,93 +0,28% +13,67% MDAX 26.683,93 +0,26% +20,26% TecDAX 2.573,39 +0,33% +42,04% SDAX 11.776,59 -0,04% +23,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,07% -5 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2017 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.