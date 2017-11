Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag moderat zugelegt. An einem insgesamt impulsarmen Handelstag war der Leitindex SMI zunächst mit Abgaben in den Handelstag gestartet, vermochte sich aber im Verlauf des Vormittag ins Plus vorzuarbeiten. Etwas Unterstützung lieferten positive Konjunkturdaten aus der Eurozone: Dort präsentierte sich der Einkaufsmanagerindex deutlich besser als erwartet.

Von dem guten Konjunkturverlauf in der EU dürfte auch die Schweizer Wirtschaft profitieren, wie auch die am Berichtstag vorgelegten neuesten Wachstumsprognosen von Créa und der Credit Suisse für das kommende Jahr bekräftigten. Die CS-Experten erwarten zudem ein starkes Jahr 2018 für Schweizer Aktien, auch wenn es schwer sein werde, die Entwicklung 2017 noch zu übertreffen. Keine Impulse kamen am Donnerstag aus den USA, wo die Aktienmärkte wegen des "Thanksgiving"-Feiertags geschlossen blieben.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,26% im Plus auf 9'315,56 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,14% auf 1'495,83 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) legte 0,23% auf 10'675,80 Stellen zu. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 18 im Plus und zwölf im Minus.

Gestützt wurden die Indizes vor allem von Avancen der SMI-Schwergewichte Nestlé ...

