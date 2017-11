Der WDR-Rundfunkrat hält sich mit Kritik nicht zurück. Er hat an den Talksendungen, für die der WDR verantwortlich ist, einiges auszusetzen. Das ist nicht das erste Mal. Der Sender widerspricht der Kritik.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) teilt die Kritik aus dem WDR-Rundfunkrat an Talkformaten des Senders nicht in allen Punkten. Der Programmausschuss des Rundfunkrates hatte an den Talksendungen "Maischberger" und "hart aber fair" unter anderem "alarmistische Zuspitzungen sowohl in Titeln wie auch in der Moderation auf negative Erwartungen, Beunruhigung und Angst" bemängelt. Beide Sendungen setzten "zu häufig auf populistische Reizthemen". Das habe zu inhaltlichen Überschneidungen etwa bei Diskussionen über US-Präsident Trump geführt. Der WDR widersprach dieser Kritik am Donnerstag.

"Im ...

