Leipzig (ots) - Die neuen Anti-Terror-Sperren auf den Weihnachtsmärkten in Magdeburg, Erfurt und Chemnitz sind sinnvoll und besser als im Vorjahr, so die Bewertung des Maschinenbauingenieurs Prof. Eckehard Scholz von der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) in der aktuellen Ausgabe des MDR-Magazins "Umschau" (21.11.). In einem Crashtest der "Umschau" im Frühjahr 2017 hatten sich Anti-Terror-Sperren aus losen Betonblöcken, wie sie auf Weihnachtsmärkten 2016 verwendet wurden, als wirkungslos herausgestellt. Daraufhin hatten viele Kommunen neue Konzepte entwickelt.



In Chemnitz werden die Zufahrtsstraßen zum Weihnachtsmarkt mit Baumaterialcontainern blockiert. Die sind sechs bis sieben Meter lang und werden mit Sand befüllt. So kann jeder 30 bis 40 Tonnen schwer werden. "Wenn man den vernünftig mit Sand füllt, ist das eine sehr hohe Masse. So entfaltet der Container gegenüber einem 10-Tonne-LKW eine erhebliche Bremswirkung. Es ist also ein massiver Schutz", erklärt Prof. Scholz.



Die Magdeburger Sicherheitsverantwortlichen haben die üblichen Betonquader mit Verbindungsösen ausgestattet. So lassen sie sich mit sogenannten Schwerlastschekeln zu einer Kette verbinden. Die Stabilität der Ösen ist der entscheiden Punkt für die Wirksamkeit dieser Sperre. Prof. Scholz meint: "Eine solche Öse muss bis zu 36 Tonnen aushalten, um eine entsprechende Gefährdung zu verhindern." Nach Auskunft des Weihnachtsmarktveranstalters in Magdeburg bestätigen Berechnungen die Wirksamkeit dieses Absperrsystems.



Erfurt setzt zur Sicherung des Weihnachtsmarktes immer noch auf die üblichen Betonquader, die so genannten Legobausteine. An besonders gefährdeten Punkten werden die in Doppelreihe aufgestellt. Zudem wird zur Stabilisierung der Sperre die Bordsteinkante genutzt. Prof. Scholz dazu: "Mit einem festen Hindernis wie einer Bordsteinkante kann man die Sperrwirkung deutlich verbessern." Es gibt aber eine Schwachstelle. "Da der Kraftangriffspunkt an dem Legostein relativ hoch ist, kann er über die Kante hinweg kippen.", so der Experte.



