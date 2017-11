In der Diesel-Affäre ärgert viele Autofahrer der Umgang der Politik mit dem Thema, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Die EU-Kommission weist einen Ausweg aus dem Dilemma, der aber für Unternehmen nichts Gutes bedeutet.

Es hätte so schön sein können für Verbraucherschützer. Seit Jahren trommeln sie für eine Verbesserung des kollektiven Rechtsschutzes für Verbraucher. Mit der Möglichkeit einer Jamaika-Koalition schien ein Erfolg in dieser Frage dann in greifbare Nähe gerückt. "Im Sinne einer Verbesserung der Rechtsdurchsetzung führen wir eine Musterfeststellungsklage ein. Eine ausufernde Klageindustrie lehnen wir ab", lautete der letzte Verhandlungsstand. Doch dann platzten die Verhandlungen und ein Weiterkommen bei dem Thema lässt weiter auf sich warten.

Dabei zeigt vor allem der Diesel-Abgasskandal, dass es durchaus einen Bedarf gibt, den Verbrauchern ein Klageinstrument an die Hand zu geben, damit diese sich einfacher gegen Massenschäden wehren und mögliche Schadensersatzansprüche durchsetzen können. Das sieht auch die EU-Kommission so.

So will die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager den Dieselskandal zum Anlass nehmen, die Rechte der Verbraucher in der EU zu stärken. "Für mich wirft der Fall jedenfalls die Frage auf, warum wir in Europa nicht ähnlich wie in den USA die Möglichkeit der Sammelklage haben. Ich glaube, dass das Risiko solcher Klagen abschreckend und disziplinierend auf manche Unternehmen ...

