Showdown abgesagt: Das Oberlandesgericht Schleswig hat eine Entscheidung im Streit um die Macht in einer Aldi-Nord-Stiftung aufgeschoben. Damit geht der Dauerstreit im Clan der Aldi-Erben vorerst weiter.

Das Oberlandesgericht Schleswig hat den Prozess um die Macht in den Stiftungen vertagt. Die Richter wollen den ehemaligen Aldi-Nord-Chef Hartmut Wiesemann als Zeugen hören. Damit geht der Streit der beiden Familienzweige in eine weitere Runde. Die Verhandlung soll am 7. Dezember fortgesetzt werden.

Die Vorinstanz, das Verwaltungsgericht Schleswig, hatte im vorigen Jahr mit einem Paukenschlag die Machtverhältnisse in der Jakobus-Stiftung geändert. Das ist eine der drei Stiftungen, die das Vermögen der Aldi-Nord-Eigentümer verwalten. Das Verwaltungsgericht hatte eine Satzungsänderung vom Dezember 2010 für unwirksam erklärt, die den Erben von Berthold Albrecht weitgehend den Einfluss auf die Stiftung entzogen hatte.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung damals mit einem formalen Fehler. So hatte Berthold selbst in Vertretung des erkrankten Vorstandsmitglieds Hartmut Wiesemann ...

