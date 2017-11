Nach dem Tod des klassischen Schlussverkaufs hat der Black Friday die Funktion der Prozente-Jagd eingenommen. Immer mehr Händler mischen mit - und könnten deshalb Probleme bekommen.

Irgendwann, so scheint es, macht jeder mit. Das Angebot klingt verlockend: Am Freitag, 24. November werden alle Produkte mit 20 Prozent Rabatt verkauft. Absender: Ein Luxusrestaurant mit drei Michelin-Sternen in Osnabrück. Parfüm, Duschgel, Bilderrahmen, Whisky, Fritteusen, Hotelübernachtungen - kein Produkt, keine Dienstleistung, dessen Preis nicht mit einem Discount versehen wird.

Es ist Black Friday und alle drehen durch. Das recht junge Phänomen der Schnäppchenjagd schwappte vor mehr als 10 Jahren erstmals nach Deutschland, als ausgerechnet Apple seine Verkäufe befördern wollte. In den Folgejahren setzte der aus den USA stammende Begriff zu einem beachtenswerten Höhenflug an, gerade noch vergleichbar mit Halloween. Die Entstehung des Begriffs im Handel ist unklar, von "Schwarzer Null" über "Schwarze Hände vom Geldzählen" reichen Vermutungen.

Dokumentiert ist lediglich die Verwendung in einem Beitrag der American Dialect Society. Demnach hätte 1966 die Polizei von Philadelphia den Begriff geprägt angesichts der Massen an Menschen und Verkehrsstaus, die wie wie eine einzige schwarze Masse erschien.

Heute muss für den Black Friday niemand mehr einen Meter fahren, nicht mal zu Fuß gehen. Die wenigen kumulierten Zentimeter diverser Mausklicks genügen, um sich im Internet vermeintliche Schnäppchen zu sichern. In Deutschland, auch mangels Feierlichkeiten zu Thanksgiving, sind die Black-Friday-Aktionen im Gegensatz zu den USA vor allem die Festspiele für den Onlinehandel. "Viele machen da mit, ob sie wollen oder nicht", sagt Kay Manke, seit 20 Jahren Handelsexperte und Partner bei BearingPoint in Hamburg.

96 Stunden Shopping-Ausnahmezustand

Allen voran natürlich Online-Gigant Amazon. Der Black Friday hat dort und andernorts nicht nur 24 oder 48, oder 72 Stunden - inklusive des "Cyber Mondays" addiert sich das Bombardement an Offerten mit Bezug auf den Black-Friday-Cyber-Monday-Shopping-Ausnahmezustand auf satte 96 Stunden. Und so wie der britische Neoprenanzug-Hersteller Huub mit einem Secret Sale schon einige Tage vor dem offiziellen Start seines eh verfrühten Sales begann, werden sicher viele Händler versuchen, die Aufmerksamkeit der Kunden auch danach noch zu binden.

Deutschlands E-Commerce-Riese Otto geht zum Beispiel weiter: Fünf Tage, 120 Stunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...