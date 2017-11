Die Krim-Annexion belastet die deutsch-russischen Beziehungen schwer - bis heute. Der Petersburger Dialog in Berlin soll zur besseren Verständigung beitragen. Misstrauen und Vorurteile sollen abgebaut werden.

Zum Auftakt des deutsch-russischen Petersburger Dialogs in Berlin haben sich beide Seiten für eine offene Auseinandersetzung auch über ihre tiefgreifenden Differenzen ausgesprochen. "Deutschland ist an vielfältigen und verlässlichen Beziehungen mit Russland gelegen", schrieb Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Grußwort für das zweitägige Gesprächsforum. "Dafür braucht es eine ehrliche Diskussion, gerade in schwierigen Zeiten."

Ähnlich äußerte sich der russische Präsident Wladimir Putin. "Gerade ein derartiger informeller Meinungsaustausch soll dazu beitragen, Misstrauen, Vorurteile und Stereotypen abzubauen und das positive Potenzial der Partnerschaft und Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten."

Der deutscher Vorsitzende des Dialogs, Ronald Pofalla, wies aber darauf hin, dass sich die Beziehungen weiter in einer tiefen Krise befinden. "Dies ist nicht eine Wetterlage, die vorbei geht, sondern es sind sehr schwerwiegende Ereignisse", sagte er. Der Dialog ...

