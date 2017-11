Liebe Leser,

ThyssenKrupp hat am Donnerstag die Finanzmärkte überrascht. Das Unternehmen befindet sich an sich in einem klaren Abwärtsmarsch. Nun allerdings sind die Kurse plötzlich wieder in einem Modus, bei dem es einen Turnaround geben könnte. Chartanalysten sehen jetzt eine Entscheidungssituation. Im Einzelnen: Die Aktie ist seit geraumer Zeit sichtbar schwächer geworden. Binnen zweier Wochen war es um gut 6 % nach unten gegangen. Die Aktie verlor binnen eines Monats sogar annähernd ... (Frank Holbaum)

