The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2017



ISIN Name



CA76547T1066 RICHMONT MNS

CA8534501041 STANDARD GRAPHITE CORP.

FR0010028860 L.EUROMTS AMIG(DR)UETF EO

FR0010037234 LYX.E.3-5Y IG(DR)UETF EO

FR0010037242 L.EU.10-15Y IG(DR)UETF EO

FR0010174292 L.EUROMTS I.L.I.G(DR)UETF

FR0010222224 LY.EUR.1-3Y I.G.(DR)U.ETF

GB00B0GN3470 ASA RESOURCE GRP LS-,001

LU1218122742 LYXOR JPMORGAN EU.LO.C-EO

LU1218123047 LYXOR JPM E.LO.SI.ETF CEO

LU1218123393 LYXOR JPM EUR.MOM.ETF CEO

LU1218123559 LYXOR JPM EUR.QUA.ETF CEO

LU1218123716 LYXOR JPM EUR.VAL.ETF CEO

US67010F3010 NOVOGEN LTD ADR 10 NEW

US68338T4031 ONVIA INC. DL-0001