FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einer Händlerin von Lang & Schwarz hat sich am Donnerstagabend keine deutsche Aktie im nachbörslichen Geschäft auffällig gezeigt. Es habe auch keine handelbare Nachricht gegeben. Zudem seien die Umsätze niedriger als sonst ausgefallen. "Man spürt den Feiertag in den USA, es fehlt an Impulsen", so ihr Fazit.

=== XDAX* DAX Veränderung 20.00 Uhr 17.35 Uhr 13.016 13.009 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 23, 2017 14:04 ET (19:04 GMT)

