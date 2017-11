Halle (ots) - Also doch Große Koalition? Auch wenn es an der SPD-Basis nicht jeder gern hören möchte: Union und SPD haben das Land in den vergangenen vier gemeinsam verlässlich regiert - und dabei beispielsweise auf Initiative der Sozialdemokraten den gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Sowohl in Union als auch SPD verspüren viele einen berechtigten Bedarf, als Parteien wieder eigenständiger erkennbar zu sein. Aber unüberbrückbar weit auseinander liegen Union und SPD nicht. Das wäre auch eine alberne Behauptung in Zeiten, in denen sich die meisten Parteien in der Mitte drängen. Martin Schulz hat - auch, um im Kampf um sein Amt als Parteichef zu punkten - die SPD auf die Barrikaden gegen die Große Koalition geführt. Die SPD ist in einer Position, in der sie viel für eine Regierungsbeteiligung verlangen kann. Sie muss es aber eben auch tun.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de