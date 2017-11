Halle (ots) - Heute ist jeden Tag Schlussverkauf. Modische Textilien werden oft nur noch kurz zum Start der Saison zum "Normalpreis" angeboten. Sale-Schilder sind bald danach allgegenwärtig. Der Internethandel macht es möglich, in China oder Indien günstig einzukaufen. Und dann auch noch so etwas wie die Black-Friday-Kampagnen. Billig-Offerten für einen begrenzten Zeitraum sollen den Kunden zu Spontankäufen verleiten. Dabei wird - ganz legal - viel mit Pseudo-Sonderangeboten getrickst. Allerdings hat die Deregulierung des Handels zu mehr Wettbewerb und oft auch niedrigeren Preisen geführt. Wir Verbraucher "bezahlen" dafür mit einer wachsenden Unüberschaubarkeit.



