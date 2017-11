Berlin (ots) -



Die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Patricia Schlesinger, hat die Reformbereitschaft und den Kooperationswillen der ARD bekräftigt: "Wir müssen offen bleiben für Möglichkeiten, auch das auf den ersten Blick Unwahrscheinliche für diskussionswürdig erachten. Das betrifft neue Kooperationen, neue Produktionswege genauso wie alternative Formen der Vermittlung, der Recherche oder des Erzählens. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind bereit für solche Veränderungen", sagte Schlesinger am Donnerstagabend (23.11.2017) in ihrer Begrüßungsrede beim ARD-Hauptstadttreff 2017. "Wir wollen uns lösen von überholter Organisation, uns weiterentwickeln zum Programm-Netzwerk, in dem allein die Qualität des Produkts und das Interesse der Zuschauer entscheidend sind. Dieser Reformprozess kostet Kraft, aber wir haben ihn begonnen und werden ihn weiter verfolgen. Und das ist nicht nur mühsam und anstrengend, sondern das kann auch richtig großartig sein. Inspirierend und mitreißend", sagte die rbb-Intendantin.



Schlesinger unterstrich die Verantwortung aller bei der Sicherung der Demokratie: "Was wir täglich spüren: Ungefährdet ist Demokratie niemals. Niemals selbstverständlich. Will sie freiheitlich sein, muss sie angreifbar bleiben. Sie umso selbstbewusster zu verteidigen, ist unsere Aufgabe, unser aller Aufgabe - ob als Politiker oder als Journalisten. Selbstkritisch und selbstbewusst."



Beim ARD-Hauptstadttreff 2017 trafen sich am Donnerstagabend rund 500 Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Medien im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Zu den Gästen des Abends gehörten zahlreiche Mitglieder der Bundesregierung sowie Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Die Gastgeber des Abends waren zusammen mit Patricia Schlesinger, Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), auch Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, und Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin im ARD-Hauptstadtstudio.



