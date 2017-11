Gütersloh/Berlin (ots) -



Mestemacher prämiert ab 2017 erstmals mit dem neuen Sozialpreis "GEMEINSAM LEBEN" Lebensmodelle, in denen Selbsthilfe, Fürsorge und Förderung gelebt werden. Lifestyle-Modelle dieses Typs repräsentieren.



"Vorrang für das Wir-Prinzip", hebt die Initiatorin Prof. Dr. Ulrike Detmers bei der ersten Siegerehrung am Freitag, 24. November 2017 im Rocco Forte Hotel de Rome, Berlin, hervor.



Der Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" wird 2017 zum ersten Mal verliehen an diese Preisträger:



Kategorie "Großfamilie": Großfamilie Fritsch Rheda-Wiedenbrück



Kategorie "Anderer Lifestyle-Modell-Typ": DER ÜBERSEE-CLUB e.V. Hamburg



Kategorie "Institutionalisierte Mehrgenerationenhäuser": Mehr Generationen Haus "Pusteblume" im Stadtteil Halle-Neustadt an der Saale



Kategorie "Wohngemeinschaften": Generationen übergreifendes Wohnprojekt Marthastraße im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf



Die Pressekonferenz zur Preisverleihung findet statt am:



Termin: Freitag, 24. November 2017 Uhrzeit: 10:30 Uhr bis ca. 11:15 Uhr Ort: Rocco Forte Hotel, Hotel de Rome, Salon 1, Behrenstr. 37, 10117 Berlin



