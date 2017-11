Die Türkei ergänzte es mit nur graduell modifizierter Bedeutung. Die niederländischen Abladungen verloren sukzessive an Bewandtnis, waren zum Teil ohnehin ausgelistet. Die belgischen Anlieferungen schrumpften erheblich. Bei einer ruhigen Geschäftslage divergierte in einer engen Anbindung an die Versorgung und an die Nachfrage die Entwicklung der Kurse. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...