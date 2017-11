Wer die Vergangenheit der CSU verkörpert, ist eindeutig: Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber und Horst Seehofer. Wer ihre Zukunft gestalten wird, weiß niemand. Gewählt wird aber nicht eine Vergangenheit, sondern die Zukunft. In Zeiten, in denen die Partei auf absolute Mehrheiten abonniert war, wartete sie nicht lange zu, wenn ihre Macht bedroht war; ihre Spitzenleute mussten weichen. Jetzt, die AfD und die Freien Wähler im Nacken, glaubt sie, sich den Luxus eines nicht enden wollenden Kampfs um das Erbe Seehofers leisten zu können. Die Umfragen sprechen eine deutliche Sprache, was die Wähler davon halten. (...) Bei der Landtagswahl im nächsten Jahr geht es für die CSU nicht mehr um die Behauptung der absoluten Mehrheit. Sie wird darum kämpfen müssen, sich an der Vierzig-Prozent-Marke zu halten./ra/DP/zb

