Was bei Siemens derzeit in Berlin passiert, ist der Beginn eines gewaltigen Wandels, der im Kleinen eine Ahnung davon entstehen lässt, was etwa der Automobilindustrie landesweit bevorsteht. Im Gasturbinenwerk in Moabit geht man sicher zu Recht davon aus, dass es Turbinen für Gaskraftwerke in zehn Jahren noch geben wird. Vielleicht auch in 15 Jahren. Fest steht aber ebenfalls, dass das Gaskraftwerk auf lange Sicht ein Auslaufmodell ist. ... Das macht die Großturbine zum Dieselmotor der Energiebranche, und sie wird als Produkt in Moabit ebenso verschwinden wie die Verbrennungsmotoren bei Daimler in Marienfelde und bei BMW in Spandau. Ein Unternehmer kann darauf mit der Schließung des vermeintlich nutzlosen Betriebs reagieren oder das dort vorhandene Know-how nutzen, um neue Produkte zu kreieren und zu fertigen. Es ist eine Frage von Verantwortung, Wertschätzung und eben von Kreativität, wie die Antwort ausfällt. Neue Ideen muss man wollen./ra/DP/zb

AXC0012 2017-11-24/05:35