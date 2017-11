Die amerikanische Colony Bankcorp, Inc. (ISIN: US19623P1012, NASDAQ: CBAN) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende von 0,025 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 28. Dezember 2017 (Record date: 5. Dezember 2017). Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 14,00 US-Dollar (Stand: 22. November 2017) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,71 Prozent. Colony Bankcorp ist eine Holdinggesellschaft. Der Firmensitz befindet sich in Fitzgerald, im US-Bundesstaat Georgia. Im dritten Quartal ...

