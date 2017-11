Liebe Leser,

BYD hat im gestrigen Handel wieder deutlich nachgegeben. Chartanalysten weisen trotz eines gravierenden Verlustes derzeit die Vorstellung stark fallender Notierungen noch weit von sich. Nach den jüngsten Ereignissen hat der Wert einige Unterstützungen aufgebaut. Im Detail: Es ging am Donnerstag um mehr als 3 % nach unten, sodass die Aktie bis zur ersten Unterstützung in Höhe von 8 Euro abrutschte. Nach dem Doppeltief in den Wochen zuvor dürfte diese Unterstützung besonderen ... (Frank Holbaum)

