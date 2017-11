LEIPZIG (dpa-AFX) - Bei Amazon in Leipzig wird erneut gestreikt - diesmal anlässlich des "Black-Fridays". Seit 0.00 Uhr hätten die Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt, für 10.00 Uhr sei eine Kundgebung vor dem Standort geplant, teilte die Gewerkschaft am Freitagmorgen mit. Der Streik solle bis zum Ende der Spätschicht am Samstag dauern. Am Freitag streiken die Amazon- Beschäftigten nach Verdi-Angaben bundesweit. Zum "Black-Friday", an dem Händler bundesweit mit Rabatten locken, hat Verdi den Online-Händler Amazon auch zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag "Gute und gesunde Arbeit" aufgefordert./awr/DP/zb

ISIN US0231351067

AXC0021 2017-11-24/06:29