Vaduz - Ein internationales Forscherteam der City University of Hong Kong und der Universität Liechtenstein beschreibt anhand einer Reihe von Studien, wie Webseiten unterbewusst Entscheidungen beeinflussen und hat damit Forschungsarbeit von aktueller Brisanz geleistet. Ihre Ergebnisse fassten sie nun in einem Beitrag zu «Digital Nudging» zusammen, der von der renommierten Zeitschrift «Communications of the ACM» angenommen wurde.

Christoph Schneider aus Hong Kong sowie Markus Weinmann und Jan vom Brocke, beide Universität Liechtenstein, beschreiben in ihrem Beitrag, wie Webseite-Nutzer durch die Art der Darstellung von Entscheidungsoptionen unbewusst beeinflusst werden. Sie haben damit ein überaus aktuelles Thema aufgegriffen, denn im Oktober wurde der Wirtschaftsnobelpreis für Richard Thaler für seine Forschung zum Thema «Nudging» bekannt gegeben.

Was ist «Nudging»

"Unter Nudging", sagt Markus Weinmann, "versteht man eine Methode, um Verhaltensweisen so zu beeinflussen, dass Menschen kluge Entscheidungen ...

