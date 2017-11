Cham Paper Group startet Architektur-Studienauftragsverfahren für Papieri-Areal

Cham, 24. November 2017

Cham Paper Group startet Architektur-Studienauftragsverfahren für Papieri-Areal

Die Cham Paper Group startet im Januar 2018 gleichzeitig zwei Architektur-Studienauftragsverfahren für die ersten beiden Teiletappen der Entwicklung des Papieri-Areals (papieri-cham.ch). Mit diesen beiden Etappen werden zeitlich gestaffelt gesamthaft rund 80 Eigentums- und 130 Mietwohnungen sowie 30 preisgünstige Wohneinheiten realisiert, die zusammen mit ca. 9'000 m2 Dienstleistungs- und Gewerbeflächen voraussichtlich ab 2021 bezogen werden können.

Für jede der beiden Teiletappen werden je fünf eingeladene Architekturbüros konkrete Projektvorschläge erarbeiten. Nach den Sommerferien 2018 werden dann die besten Beiträge ausgewählt, damit anschliessend entsprechende Baugesuche ausgearbeitet und bei den Behörden eingereicht werden können.

Die Voraussetzung für diesen nächsten Schritt der Arealentwicklung wurde durch die Genehmigung des Bebauungsplans und der Umzonung des Papieri-Areals durch den Regierungsrat des Kantons Zug geschaffen, die im Oktober 2017 erteilt wurde.

Per Anfang Oktober 2017 hat die Cham Paper Group Schweiz AG zudem den gesamten Geschäftsbereich Immobilien mit Vermögensübertragungsvertrag auf die Tochtergesellschaft Cham Immobilien AG, Cham, übertragen.

Rückfragen zum Studienauftragsverfahren Cham Immobilien AG Andreas Friederich E-Mail: friederich.andreas@cham-group.com

Telefon: +41 41 785 33 74 / +41 79 643 27 05

Allgemeine Rückfragen und Auskünfte Medien- und IR-Stelle Cham Paper Group Holding AG Edwin van der Geest E-Mail: media@cham-group.com bzw. investor@cham-group.com Telefon: +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22 Valor / ISIN / Ticker: Namenaktien Cham Paper Group Holding AG 193 185 / CH0001931853 / CPGN

Über die Cham Paper Group Die Cham Paper Group ist eine führende Herstellerin von gestrichenen Spezialpapieren. Ihre Papiere weisen dank Oberflächenveredelungen Funktionalitäten auf, die für die Kunden einen Mehrwert darstellen. Das 1657 gegründete Unternehmen verfügt über drei Standorte, einen in der Schweiz (Cham) und zwei in Italien (Carmignano und Condino) und unterhält ein globales Vertriebsnetz. Mit der Konzentration auf die Entwicklungs- und Vertriebstätigkeit und dem Rückzug aus der Papierproduktion in der Schweiz entstand auf dem Fabrikareal im Zentrum von Cham Platz für Neues. Die Cham Paper Group entwickelt dort einen elf Hektaren umfassenden Stadtteil, das Papieri-Areal. Die Cham Paper Group (Börsenkürzel: CPGN) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Disclaimer Diese Kommunikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z. B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung erscheint in englischer und deutscher Sprache. Rechtsverbindlich ist die deutsche Originalfassung.

