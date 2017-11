Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS - In einem offenen Brief an Martin Schulz widerspricht Siemens-Chef Joe Kaeser der harschen Kritik des SPD-Parteichefs an den geplanten Entlassungen von Tausenden Mitarbeitern in der Kraftwerkssparte. Kaeser stellt in dem Brief den Vorwürfen von Schulz, der Konzern werde von "Manchester-Kapitalisten" geführt und die Mitarbeiter müssten für "Managementfehler bluten", einige "wichtige Fakten entgegen", wie er schreibt. Den Vorwurf, das Unternehmen sei ein "Staatsprofiteur" kontert Kaeser mit dem Hinweis auf die hohen Steuerzahlungen des Konzerns. Siemens habe aber "allein in den letzten fünf Jahren über 20 Milliarden Euro an Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge an den deutschen Staat überwiesen", schreibt der Vorstandschef. (Handelsblatt S. 21/SZ S. 17/Börsen-Zeitung S. 1)

SIEMENS - Im Streit um drohende Standortschließungen bei Siemens verwahrt sich der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, gegen pauschale Managerschelte. Ein Konzern müsse auf veränderte Marktbedingungen reagieren, sagte Kramer: "Eine Möglichkeit, die ein Konzern immer hat, ist, freie Stellen an anderen Standorten und in anderen Bereichen anzubieten." Das setze aber die passende Qualifikation und zuweilen Mobilität voraus. "Ich gehe davon aus, dass Siemens solche Angebote macht", sagte der Arbeitgeberpräsident. (Handelsblatt S. 20)

SIEMENS - Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner vermisst im Streit um Standortschließungen echte Gesprächsbereitschaft der Konzernleitung. Er erwarte, dass nicht nur Arbeitsdirektorin Janina Kugel, sondern auch Vorstandschef Joe Kaeser und das für das Energiegeschäft zuständige Vorstandsmitglied Lisa Davis an die Standorte gehen und mit den Beschäftigten reden, sagte der IG-Metall-Vorstand dem Handelsblatt. "Wer zu Analysten und Preisverleihungen geht, der muss auch dahin gehen, wo es wehtut." (Handelsblatt S. 21)

THYSSENKRUPP - Der Mitgründer des streitbaren Investors Cevian greift Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger frontal an. "Die Strategie hat bisher nicht das geliefert, was man versprochen hat", sagte Lars Förberg. Er wirft dem Vorstand des Industriekonzerns vor, sich vor vier Jahren operative Margenziele von 6 bis 7 Prozent gesetzt zu haben, derzeit aber gerade mal die Hälfte zu schaffen. Cevian hält mehr als 15 Prozent an Thyssenkrupp und ist mit 21 Prozent der zweitgrößte Anteilseigner. Der Frage, ob er Hiesinger noch unterstütze, wich Förberg aus: "Es muss der Anspruch der Unternehmensführung sein, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Und dazu muss sich das Unternehmen wandeln, agiler und einfacher werden in einer sich schnell ändernden Welt", sagte er. (Handelsblatt S. 23/Börsen-Zeitung S. 9)

VOLKSWAGEN - Nach einem gerichtlichen Rückschlag vor gut drei Wochen bekommt Volkswagen neuen Gegenwind von einem prominenten Aktionär. Der als Fachmann für Corporate Governance bekannte Anteilseigner Christian Strenger bereitet einen Antrag auf Sonderprüfung bei Gericht vor, wie er sagte. Unter anderem wirft er VW vor, sich auch 2016 unzureichend um vorbehaltlose Aufklärung der Dieselaffäre bemüht zu haben. Mit dem Antrag auf Bestellung eines Sonderprüfers war Strenger auf der Hauptversammlung im Mai noch gescheitert. (FAZ S. 24)

SCHLECKER - Seit einem Dreivierteljahr stehen sie vor Gericht. Am Montag wird in Stuttgart das Urteil gefällt. Und noch müssen Europas einstiger Drogerie-König Anton Schlecker und seine beiden Kinder Lars und Meike mit Haftstrafen rechnen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: vorsätzlicher Bankrott in einem besonders schweren Fall. Das Trio habe die drohende Insolvenz des untergegangenen Imperiums früh erahnen können und "in erheblichem Umfang Gelder beiseitegeschafft". Kurz vor dem Urteil bekommt Schlecker indes überraschende Schützenhilfe: Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz sagt im Handelsblatt-Interview: "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich einige Transaktionen als kritisch ansehe. Aber eine Inhaftierung hielte ich für sehr hart." (Handelsblatt S. 6ff)

FLUGHAFEN KÖLN BONN - Chaostage für den Airport Köln Bonn. Flughafen-Chef Michael Garvens ist bereits wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Geschäftsführung beurlaubt. Nun ist Aufsichtsratschef Kurt Bodewig auf Druck der öffentlichen Eigentümer zurückgetreten. Rückt damit die Privatisierung näher? (Handelsblatt S. 26)

