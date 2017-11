Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERDI - Verdi-Chef Frank Bsirske pocht vor der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes auf eine deutlichere Lohnsteigerung als bei den vergangenen Runden. "Wir haben selten gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen", sagte er mit Verweis auf die günstige Konjunkturlage, die Wirtschaftsprognosen sowie die hohen Steuereinnahmen der öffentlichen Hand. "Vor diesem Hintergrund spricht viel dafür, diese günstigen Bedingungen in einen erfolgreichen Tarifabschluss umzusetzen, der aus meiner Sicht deutlich über dem liegen sollte, was wir in den vergangenen Jahren an Abschlüssen erlebt haben." (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

MINDERHEITSREGIERUNG - Der frühere Berliner Justizsenator und CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hat eine Minderheitsregierung ins Spiel gebracht. "Aus innenpolitischer Sicht ist die Minderheitsregierung zu bevorzugen", sagte Heilmann der Rheinischen Post. Europa- und verteidigungspolitisch sei dies ein großes Risiko. "Deshalb könnte die Union nur dann in eine Minderheitsregierung gehen, wenn sie klare Verhandlungsmandate dafür durch eine Tolerierung von der SPD oder von FDP und Grünen hätte." (Rheinische Post)

NEUWAHLEN - Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat sich skeptisch über die Option einer Neuwahl geäußert. "Der Bundespräsident hat Recht, dass man nun versuchen muss, aus der Mitte des Parlaments heraus eine Regierung zu bilden", sagte Özdemir der Rheinischen Post. "Neuwahlen ruft man nicht einfach aus. Die Bevölkerung darf nicht den Eindruck bekommen, dass wir so lange wählen lassen, bis das Ergebnis passt", sagte der Grünen-Vorsitzende. (Rheinische Post)

GROKO - In der Debatte um eine Neuauflage der großen Koalition betonte die geschäftsführende Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) das Verantwortungsbewusstsein der Sozialdemokraten. "In einer Demokratie muss man immer dazu bereits sein, den Dialog mit anderen demokratischen Parteien zu führen", sagte Hendricks der Rheinischen Post. Die Sozialdemokratie sei sich "ihrer Verantwortung gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern, aber auch dem ganzen Land gegenüber, bewusst". (Rheinische Post)

EU-PARTNERSCHAFTSPROGRAMM - Der EU-Außenpolitiker David McAllister (CDU) hat eine gemischte Bilanz des EU-Partnerschaftsprogramms mit sechs östlichen Nachbarstaaten gezogen. Vor einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am Freitag in Brüssel sagte McAllister den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in den vergangenen Jahren seien auf vielen Feldern Fortschritte erzielt worden - etwa durch Freihandelszonen, mit denen die Ukraine, Georgien und Moldau vom Handel mit der EU profitieren könnten. Zugleich beklagte McAllister aber: "Notwendige Reformen kommen nur schleppend voran. Die Region ist weiterhin von großer Instabilität geprägt, wie nachbarschaftliche Spannungen, Menschenrechtsverstöße, Korruption oder Verletzungen der Medienfreiheit verdeutlichen." (Funke Mediengruppe)

BUNDESBANK - Die Deutsche Bundesbank unterstützt den jüngsten Vorstoß im EU-Parlament für mehr Proportionalität in der Bankenregulierung, geht aber auf Distanz zur darin vorgesehenen Reichweite der angestrebten Erleichterungen. Der sich für Deutschland ergebende maximale Schwellenwert einer Bilanzsumme von circa 4,8 Milliarden Euro hätte zur Folge, dass die Erleichterungen mehr als 90 Prozent der deutschen Banken und Sparkassen mit fast 20 Prozent der Bilanzsumme des deutschen Bankensystems zugutekämen, sagt Vorstandsmitglied Andreas Dombret im Interview der Börsen-Zeitung: "Das ginge schon ziemlich weit." (Börsen-Zeitung S. 3)

RÜSTUNGSINDUSTRIE - Europas Verteidigungsunion und die neue Unsicherheit in der Welt seit der Annexion der Krim verschaffen der Rüstungsindustrie Rückenwind - und ein besseres Image. Rüstungsverbandspräsident und Rheinmetall-Chef Armin Papperger fürchtet, dass die neue Bundesregierung die Rüstungsexportkontrolle noch verschärft: "Das wäre das Ende von gemeinsamen Rüstungsprojekten in Europa. Wir als Deutsche wären raus. Frankreich, Italien und andere Länder können doch nicht immer nur Rücksicht auf Deutschland nehmen. Wer enge nationale Exportgrenzen setzt, wird die Projekte und die Industrie nicht europäisieren können." (Handelsblatt S. 14)

ING-Diba - Trotz der Strafzinsen, die sie an die Europäische Zentralbank abführen muss, schließt die ING-Diba weiterhin Negativzinsen für ihre Kunden aus. Allerdings müssten sich die Kunden noch lange mit niedrigen Zinsen zufrieden geben, sagte Vorstandschef Nick Jue dem Tagesspiegel. Das gelte "zumindest bis Ende 2019". (Tagesspiegel)

CYBERATTACKEN - Gleich 31 Finanz-Apps sind offen für Cyberattacken. Kriminelle könnten Konten leerräumen. Die Institute sind sich des Risikos bewusst - doch die Kunden wollen eben alles am Handy erledigen. (SZ S. 17)

ANLEIHEN - Fondsmanager warnen vor einer Anleiheblase. Weltweit rentieren Anleihen mit solider Bonität im Wert von mehr als neun Billionen Dollar im Minus. Angesichts dieses vor allem in Europa überhitzten Marktes befürchten Investoren einen zu schnellen Ausstieg der EZB aus ihren Bondkäufen und ein zu schnelles Anziehen der Zinsen. (Handelsblatt S. 30)

November 24, 2017

