The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA LYQ6 XFRA LU1650489385 MUL-L.EUROM.10-15YI.G.CEO EQ01 EQU EUR Y

CA LYQ1 XFRA LU1650490474 MUL-LX.EUROM.AL.M.I.G.CEO EQ01 EQU EUR Y

CA LYQ7 XFRA LU1650491282 MUL-LX.EUROM.INF.LINK.CEO EQ01 EQU EUR Y

CA NV9M XFRA US48669G1058 NOVOGEN LTD ADR 10 NEW EQ01 EQU EUR N