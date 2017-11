The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.11.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0202414 GOLDMAN SACHS GRP 2017 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0017349 GOLDMAN SACHS GRP 2017 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A1RE3R7 AAREAL BANK MTN S.174 BD00 BON EUR N

CA XFRA US023135AH92 AMAZON.COM 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE0001789196 SACHSEN SCHAT.10/17S120 BD01 BON EUR N

CA B2N9 XFRA XS0562887082 B.N.G. 10/17 MTN BD01 BON GBP N

CA DAIG XFRA XS0859670290 DAIMLER AG.MTN 12/17 BD01 BON NOK N

CA XFRA CH0227975528 CEMBRA MONEY BK 13-17 BD02 BON CHF N

CA R1PG XFRA DE000RLP0918 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0561875450 MOTABIL.OP.GRP 10/17 MTN BD02 BON EUR N

CA JI9G XFRA LU0091370840 GAM MULT.-EU.S.+M.E.EUR B FD00 EQU EUR N

CA JI9N XFRA LU0091371061 GAM MULT.-EU.S.+M.E.EUR A FD00 EQU EUR N