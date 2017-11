The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0353574327 BASEL-STADT,KT. 17-24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0373476107 ZUERICH STADT 17-39 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0373476164 SWISSCOM 17-33 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RQC77 HESSEN SCHA.17/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AAWE0 BRANDENBURG LSA 17/22 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSGR4 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSZA0 HEIDEL.PHARMA WLD.17/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4765 BAY.LDSBK.IS. 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UCY4 DZ BANK IS.E.A818 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5HQ5 LB.HESS.THR.CARRARA11O/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5HT9 LB.HESS.-THR.IS.11C/2017 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013298890 TIKEHAU CAP. S.C.A. 17/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013299591 BPIFRANCE FINAN.17/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013299641 BNP PAR.CARDIF. 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA USU1303AAD82 CALIFORNIA RES. 15/22REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1572895198 CHINA REINS FIN 17/22 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1708493702 NRW.BANK MTI 17/22 LS BD03 BON GBP N

CA XFRA XS1715325319 EXPORT-IMPORT BK 17/47MTN BD03 BON USD N

CA XFRA XS1715325749 EXPORT-IMPORT BK 17/47MTN BD03 BON USD N

CA XFRA XS1726152108 IBERDROLA FIN. 17/29 MTN BD03 BON EUR N

CA ORO XFRA CA17040B1013 CHOOM HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N

CA DTS XFRA JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOG. DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA LYQ2 XFRA LU1650487413 MUL-LX.EUROM.1-3Y I.G.CEO EQ01 EQU EUR Y

CA LYQ3 XFRA LU1650488494 MUL-LX.EUROM.3-5Y I.G.CEO EQ01 EQU EUR Y