The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT 4RFJ XEUB FR0124423189 BTF 29.11.2017 EGOV BON EUR Y

CT R1PG XEUB DE000RLP0918 LAND RP 29.11.2017 JUMB BON EUR Y