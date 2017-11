FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

JI9N XFRA LU0091371061 GAM MULT.-EU.S.+M.E.EUR A

JI9G XFRA LU0091370840 GAM MULT.-EU.S.+M.E.EUR B

CQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS.

XMY XFRA DE000A0JRU67 MYBET HOLDING SE NA O.N.

XMYW XFRA DE000A1X3GJ8 MYBET HOLDING WLD.15/20

3GM XFRA AU000000ENZ5 ENZUMO LTD

XFRA US67010F3010 NOVOGEN LTD ADR 10 NEW