Zürich - Auf den Finanzmärkten lief es im Jahr 2017 ziemlich gut - trotz der Unsicherheiten wegen US-Präsident Donald Trump und dem angekündigten Brexit. Das dürfte auch die 300 reichsten Menschen der Schweiz freuen: Ihr Vermögen stieg um 60 Mrd CHF an.

Gemeinsam besitzen sie neu 674 Mrd CHF, wie das Wirtschaftsmagazin Bilanz am Donnerstag bekanntgab. Hinter dem Geldsegen steckt gemäss Bilanz die gut laufende Börse. Ein Vermögen von 100 Mio CHF ist nötig, damit man in die Liste der 300 Superreichen aufgenommen wird.

Familie Safra von null in die Top Ten

Neun Personen oder Familien haben dieses Jahr diesen Status neu erhalten. Zusammen bringen sie es auf 23,3 Mrd CHF. Der finanziell gewichtigste Zuwachs ist die Familie Safra von der Basler Bank J. Safra Sarasin mit einem Vermögen von 19 bis 20 Mrd CHF. Joseph Safra - gemäss Bilanz der wohl reichste Bankier der Welt - hat sich in der Gemeinde Crans-Montana im Wallis niedergelassen. Beim Eintritt in die Rangliste hat es die Familie direkt in die "Top Ten", nämlich auf Platz vier, geschafft.

Familie Blocher als Aufsteigerin des Jahres

Mit einem Besitz von 11 bis 12 Milliarden Franken schaffte auch die Familie Blocher in die "Top Ten". Mit einem Vermögensanstieg von 4 Mrd CHF ist die Familie die grösste Aufsteigerin in diesem Jahr. Der Reichtumszuwachs ist insbesondere auf den Kunststoff- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...