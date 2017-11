FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seine Kursgewinne der vergangenen Tage zunächst halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1850 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1848 Dollar festgelegt.

Vor dem Wochenende steht mit dem Ifo-Geschäftsklima das wohl wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft an. Analysten rechnen mit einer Stagnation, allerdings auf Rekordniveau. Nachdem zuletzt mehrere Konjunkturdaten, auch aus anderen Euroländern, zum Teil extrem gut ausgefallen sind, sind einige Stimmen zu vernehmen, die vor einer konjunkturellen Überhitzung warnen./bgf/zb

