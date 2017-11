Serie Stimmung: Der Nürnberger Installationsbetrieb Soluwa hat deutlich mehr private und gewerbliche Photovoltaik-Dachanlagen in diesem Jahr verkaufen können. Während das Geschäft mit Speichernachrüstungen noch eher schleppend läuft, hat das Unternehmen bei 80 Prozent der neuen Photovoltaik-Anlagen im Privatsektor auch Speicher mit installiert."Unser Geschäft hat sich in diesem Jahr absolut positiv entwickelt", sagt Ralf Kinauer von Soluwa. Ein Plus von 70 Prozent gegenüber den beiden Vorjahren hat der Nürnberger Betrieb beim Verkauf von privaten Hausdachanlagen verzeichnet. Im Gewerbe seien es ...

