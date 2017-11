DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Nach dem Erntedankfest findet in den USA am so genannten "Black Friday" ein bis 19:00 Uhr MEZ verkürzter Aktienhandel statt. Am Rentenmarkt wird bis 20:00 Uhr MEZ gehandelt.

TAGESTHEMA

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft dürfte sich im November nicht verändert haben. Volkswirte erwarten, dass der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex auf dem Vormonatswert von 116,7 Punkten stagniert hat. Das Ifo-Geschäftsklima war im Oktober (mal wieder) unerwartet auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Für gewöhnlich löst das unter Volkswirten die Erwartung aus, dass der Ifo-Index im Folgemonat sinken wird - wenn auch nur ein bisschen, denn echte Gründe für eine Stimmungseintrübung gibt es nicht. Abgesehen davon, dass die Stimmung geradezu überschäumt, was aber angesichts der vorliegenden harten Konjunkturdaten schwer interpretierbar ist. Die gerade veröffentlichten Daten zum deutschen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal und die darin enthaltene Aufwärtsrevision des Bruttoinlandsprodukts des ersten Quartals zeigen jedoch, dass "der Ifo" die Lage doch besser als von manchen Ökonomen angenommen widerspiegelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Schloss Wachenheim AG 0,48 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 116,7 zuvor: 116,7 Lagebeurteilung PROGNOSE: 125,0 zuvor: 124,8 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 108,9 zuvor: 109,1 -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,3 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,6

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.559,60 -0,02 Nikkei-225 21.450,60 0,41 Schanghai-Composite 3.364,89 -0,50 DAX 13.008,55 -0,05 DAX-Future 13.011,00 0,30 XDAX 13.015,44 0,31 MDAX 26.683,93 0,26 TecDAX 2.573,39 0,33 EuroStoxx50 3.572,07 0,26 Stoxx50 3.171,55 -0,01 Dow-Jones 23.526,18 -0,27 Mi. S&P-500-Index 2.597,08 -0,08 Mi. Nasdaq-Comp. 6.867,36 0,07 Mi. EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,05% -7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf einen besser als erwartet ausfallenden Ifo-Index setzen Händler am Freitag, nachdem der belgische Frühindikatorindex, der als eine Art Vorläufer gilt, am Donnerstagnachmittag deutlich besser als gedacht ausgefallen war. "Dummerweise bringt das alles nichts mehr und wird eher gefährlich", sagte ein Händler bereits am Vortag zu den zuletzt sehr robusten Konjunkturdaten. Die starken Daten trieben nur noch den Euro. Er hält sich am Morgen bei 1,1850 Dollar. Besonders den DAX könnte ein weiterer Anstieg unter Druck bringen.

Rückblick: Etwas fester - Die geschlossenen US-Börsen hatten eine Ausdünnung der Umsätze zur Folge. Robuste Einkaufsmanagerindizes aus Europa stützten tendenziell zwar, reichten aber nicht, um die Börsen nach oben zu treiben, zumal der festere Euro bremsend wirkte. Belastend für den Dollar wirkte das als eher taubenhaft interpretierte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung vom Vorabend. Nach einer Gewinnwarnung brachen Centrica um 15,5 Prozent ein. Investec äußerte sich zurückhaltend zu den Geschäftszahlen von Remy Cointreau. Die Analysten hatten sich angesichts höherer Marketing-Ausgaben eine stärkere Dynamik in der Spirituosensparte erhofft. Remy Cointreau gaben 1,7 Prozent nach. Rovio brachen nach dem Zahlenausweis um mehr als 20 Prozent ein. Die Umsätze des Angry- Birds-Entwicklers hatten die Erwartungen verfehlt - trotz hoher Marketingausgaben, welche wiederum den Gewinn belastet hatten.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Starke operative Geschäftszahlen trieben Thyssenkrupp um 4 Prozent nach oben. Der Stahl- und Aufzugbauer übertraf bei nahezu allen Kennzahlen die Erwartungen. Fresenius verloren 1,1 Prozent. Die Aktie wird seit geraumer Zeit von der Sorge vor zunehmender Konkurrenz durch Generika im Geschäftsfeld Fresenius Kabi belastet. Außerdem haben sich die an die Übernahme von Akorn geknüpften Hoffnungen bislang nicht erfüllt. Borussia Dortmund standen nach dem schwachen Abschneiden in der Champions League weiter unter Druck und verloren 5,5 Prozent. Oddo BHF stufte das Papier zudem ab. KWS Saat fielen um 3,2 Prozent. Das Saatgutzuchtunternehmen ist wegen des Fehlens von Sondereffekten tiefer in die Verlustzone gerutscht.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einer Händlerin von Lang & Schwarz zeigte sich keine deutsche Aktie auffällig. Es habe auch keine handelbare Nachricht gegeben. "Man spürt den Feiertag in den USA, es fehlt an Impulsen", so ihr Fazit.

USA / WALL STREET (Mittwoch)

Uneinheitlich - Am US-Aktienmarkt passierte nach der erneuten Rekordjagd des Vortages wenig vor dem für viele Akteure um das Thanksgiving-Fest am Donnerstag verlängerten Wochenende. Immerhin reichte es für den Nasdaq-Composite zu einer weiteren Rekordmarke. Die Stimmung für Aktien blieb aber gut vor dem Hintergrund starker Unternehmenszahlen und einer brummenden Konjunktur. Gleichwohl überzeugten die neuesten Daten vom Tage nicht und wurden als Ausrede für die Kaufunlust genommen. Das Sitzungsprotokoll der Fed setzte am Aktienmarkt keine Akzente. Vorschusslorbeeren gab es für Einzelhandelswerte vor dem wichtigen Einkaufswochenende mit dem "Black Friday". Der entsprechende Sektorindex stieg um 0,5 Prozent. Hewlett Packard Enterprises gaben 7,2 Prozent ab. Zwar hatte der Technologiekonzern die Gewinnerwartungen übertroffen, doch der Ausblick sowie der Abgang von CEO Whitman belasteten. Für HP Inc ging es um 5,0 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte zwar mehr verdient und umgesetzt. Letztlich sei die Aktie aber der Tendenz bei Hewlett Packard Enterprises gefolgt, hieß es. Tivo gewannen 7,1 Prozent. Der Softwarehersteller hatte einen Patentstreit mit Comcast für sich entschieden. Comcast behaupteten sich knapp. Guess brachen um 13 Prozent ein. Der Textileinzelhändler hatte schwache Zahlen vorgelegt. Anders Deere, die um 4,3 Prozent auf ein Allzeithoch anzogen. Qualcomm rückten um 2,2 Prozent vor. Laut einem Bericht erwägt der Netzwerkspezialist Broadcom eine erhöhte Kaufofferte. Broadcom ermäßigten sich um 0,4 Prozent.

Am Rentenmarkt wurde das Fed-Protokoll als eher taubenhaft aufgefasst. Zwar ließen die Notenbanker keine Zweifel an einer Dezember-Zinserhöhung, zugleich schraubten sie jedoch ihre Inflationserwartungen für 2018 leicht nach unten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 3,5 Basispunkte auf 2,32 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.33 Uhr EUR/USD 1,1848 -0,0% 1,1851 1,1847 EUR/JPY 132,14 +0,2% 131,83 131,74 EUR/CHF 1,1637 +0,1% 1,1631 1,1632 GBP/EUR 1,1215 -0,0% 1,1232 1,1232 USD/JPY 111,53 +0,3% 111,23 111,20 GBP/USD 1,3288 -0,2% 1,3310 1,3306

Der US-Dollar baute die Verluste zum Euro weiter aus und wurde in der Nähe eines Einmonatstiefs gehandelt. Der Euro lag im späten Europageschäft bei 1,1850 Dollar nach 1,1818 am Vorabend. Technisch sei nach dem Ausbruch des Euro aus einer seit 2015 laufenden Seitwärtskonsolidierung der Weg bis 1,30 Dollar frei, hieß es. Belastend für den Dollar wirkte weiter das taubenhaft aufgenommene Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung vom Vorabend. Zugleich stützten sehr robuste Einkaufsmanagerindizes aus Europa den Euro.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,44 58,02 +0,7% 0,42 +2,5% Brent/ICE 63,44 63,55 -0,2% -0,11 +8,1%

Der schwache Dollar stützte die Ölpreise. Zudem dürfte die ausgefallene Pipeline zwischen Kanada und den USA zu einem stärkeren Lagerabbau in den USA führen, hieß es. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich im elektronischen Handel bis zum frühen Abend in Europa um 0,9 Prozent auf 58,56 US-Dollar, Brent um 0,3 Prozent auf 63,54 Dollar je Fass.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,45 1.291,25 +0,0% +0,20 +12,2% Silber (Spot) 17,14 17,09 +0,3% +0,05 +7,6% Platin (Spot) 938,70 935,00 +0,4% +3,70 +3,9% Kupfer-Future 3,16 3,14 +0,8% +0,03 +25,3%

Nach der Goldrally des Vortages stabilisierte sich der Preis auf dem erhöhten Niveau. Die ausgeprägte Dollarschwäche und die Spekulation auf eine längerfristig weniger aggressive Straffung der US-Geldpolitik 2018 stützten unverändert. Allerdings verhinderten starke Konjunkturdaten in Europa, dass das Gold stärkeren Zulauf erhielt. Die Feinunze verlor im späten europäischen Geschäft knapp 0,1 Prozent auf 1.291 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

POLITIK DEUTSCHLAND

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat ein Abrücken von der Absage an eine große Koalition vor einer Befragung der Parteibasis ausgeschlossen. Er sehe in der SPD keineswegs eine Stimmung für eine große Koalition. Die Entscheidung, die Oppositionsrolle zu wählen, sei richtig gewesen und in der Partei auf "außerordentlich große Zustimmung gestoßen", sagte der SPD-Vize. Stegner plädierte dafür, das Modell einer Minderheitsregierung zu prüfen.

THYSSENKRUPP

Der Mitgründer des streitbaren Investors Cevian greift Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger frontal an. "Die Strategie hat bisher nicht das geliefert, was man versprochen hat", sagte Lars Förberg dem Handelsblatt. "Die Ergebnisse sind besorgniserregend." Förberg wirft dem Vorstand vor, sich vor vier Jahren operative Margenziele von 6 bis 7 Prozent gesetzt zu haben, derzeit aber gerade mal die Hälfte zu schaffen. "Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die richtige Strukturen zu finden", sagte Förberg. "Joint Venture, dezentrale Unternehmensstrukturen, Spin-off. Das zentrale Thema ist doch, dass Konglomerate alten Stils nicht mehr funktionieren." Cevian hält mehr als 15 Prozent an Thyssenkrupp und ist hinter der Krupp-Stiftung mit 21 Prozent der zweitgrößte Anteilseigner.

VOLKSWAGEN

bekommt nach einem gerichtlichen Rückschlag vor gut drei Wochen laut FAZ neuen Gegenwind von einem prominenten Aktionär. Der als Fachmann für Corporate Governance bekannte Anteilseigner Christian Strenger bereitet einen Antrag auf Sonderprüfung bei Gericht vor, wie er sagte. Unter anderem wirft er VW vor, sich auch 2016 unzureichend um vorbehaltlose Aufklärung der Dieselaffäre bemüht zu haben.

TUI

Die Fluggesellschaft Tuifly muss Passagiere, die wegen der gehäuften Krankmeldungen von Piloten im Oktober 2016 auf ihren Flieger warten mussten, nicht entschädigen. Ein nicht gewerkschaftlich organisierter "wilder Streik" dieses Ausmaßes stelle einen außergewöhnlichen Umstand dar, der für die Fluggesellschaft nicht beherrschbar gewesen sei, urteilte das Landgericht Hannover.

CLARIANT

will seine Strategie nach der gescheiterten Fusion mit dem US-Konkurrenten Huntsman neu ausrichten. Der Verwaltungsrat habe den Plan des Managements genehmigt, ein Maßnahmenpaket festzulegen, um den Wert des Unternehmens zu steigern. Ohne konkret zu werden, stellt Clariant Fusionen und Übernahmen, eine Überprüfung der Kostenbasis und die Erschließung neuer Wachstumsmöglichkeiten in Aussicht.

SAINT-GOBAIN

will den Vertrag von CEO de Chalendar 2018 um 4 Jahre verlängern.

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.