Übergeordnet lässt sich seit dem Verlaufshoch bei 1.929 GBp aus Anfang 2015 ein klarer Abwärtstrend einzeichnen, der zunächst eine gewöhnliche Gegenreaktion auf dem vorherigen Aufwärtstrend darstellte. Nachdem Großbritannien sich jedoch für den Ausstieg aus der Europäischen Union Mitte 2016 entschieden hatte, knickten britische Aktien massiv ein, u.a. auch das Wertpapier von EasyJet. Die Folge waren Abgaben bis nahe an die Hochs aus 2007 auf ein Verlaufstief von 851,00 GBp. Die nachfolgenden Monate wurden schließlich für eine Stabilisierungsphase seitens der Marktteilnehmer genutzt, die im Sommer dieses Jahres bereits an die obere Trendkanalbegrenzung heran reichte. Zwar musste zwischenzeitlich eine kleinere Korrekturbewegung in genommen werden, dieser Handelswoche zeigt sich jedoch besonders stark und dürfte bald wieder zu einem ausgiebigen ...

