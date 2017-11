Liebe Leser,

Apple hatte per viertes Geschäftsquartal super Zahlen abgeliefert und die Analysteneinschätzungen übertroffen. Die Umsätze konnten in jedem Segment gesteigert werden. Auch regional betrachtet konnte Apple Anleger überzeugen. Vor allem der Umsatz in Großchina (China, Hong-Kong, Taiwan) konnte seit Langem wieder einen höheren Stand verzeichnen. Zuvor war der Umsatz in China sieben Quartale in Folge rückläufig gewesen.

Umsatz steigt erstmals seit sieben Quartalen

Der ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...