Zürich - Strand, Meer und Palmen: Viele verbinden mit der Arbeit in der Reisebranche nur Schönes. Doch wartet im Reisebüro wirklich ein Traumjob? Wir haben uns umgehört.

Seit dem 21. November erhalten Jugendliche und alle, die einen Wechsel oder eine Weiterbildung planen, an der Berufsmesse Zürich Einblicke in zahlreiche Jobs und Berufsfelder. Über 500 Lehrberufe, Ausbildungen und Weiterbildungen werden in der Messe Zürich präsentiert.

Während es viele der vor Ort vertretenen Branchen schwer haben, junge Leute anzusprechen, hat die Reisebranche einen grossen Vorteil: die meisten Menschen denken beim Stichwort «Reisebüro» ausschliesslich an erfreuliche Dinge wie Ferien, Strand und Meer. Doch ist die Arbeit im Reisebüro tatsächlich ein Traumjob, oder ist es auf die Dauer unbefriedigend, für andere die Ferien zu organisieren?

Für Deborah Wyss, Reiseexpertin in der Zuger Kuoni-Filiale, ist die Antwort klar: «Ferne Destinationen zu erkunden und diese dann in engem Kontakt dem Kunden näherbringen zu können ist für mich ein absoluter Traumjob.» Sie habe sich für die KV-Ausbildung im Reisebüro entschieden, weil sie auf ihrem Lieblingsgebiet Profi werden und gleichzeitig eine solide Grundausbildung ...

