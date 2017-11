NEW YORK (IT-Times) - Die US-Regierung hat in dieser Woche vor einem Sicherheitsloch in Intel-Chips gewarnt, nachdem der weltweit führende Chip-Konzern in dieser Woche eine Schwachstelle in seiner Software entdeckt hat. So warnt das US-Ministerium für innere Sicherheit Firmen davor, entsprechende Maßnahmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...