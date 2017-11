Die FinLab AG (ISIN: DE0001218063) hat sich an der in Frankfurt ansässigen Iconiq Lab Holding GmbH, dem weltweit ersten batchgesteuerten Initial Coin Offering (ICO) und Token Sale Accelerator-Programm, beteiligt. Iconiq Lab nutzt die Mittel für die Weiterentwicklung des Accelerator-Programms und die Ausweitung seiner globalen Präsenz beim Deal Sourcing. Iconiq Lab wird außerdem in zusätzliches Personal investieren und sein Marketingbudget erhöhen, auch um die globale Aufmerksamkeit für den Verkauf seines eigenen Tokens ICNQ ab Januar 2018 zu steigern.

Iconiq Lab ist eine Plattform für Komplettservices für Krypto-, Blockchain- und Token-Startups und stellt ausgewählten Unternehmen Startkapital und Mittel für die Durchführung des eigenen ICO zur Verfügung. Iconiq Lab und ihre Partner bieten kompetente Services und digitale Lernmodule zu Themen wie "Tokenization", rechtliche Aspekte des ICO, Best-Practices bei der Vermarktung in der Welt der Krypto-Währungen und Verbindungen zu den wichtigsten Krypto-Investoren. Dadurch erhalten Startups, die Teil des Programms sind, die besten Chancen auf Finanzierung durch ...

