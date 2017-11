DAX - Erholungschancen weiter begrenzt (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Am vergangenen Montag bildete der DAX einen kurzfristigen Doppelboden aus und stieg in der Folge bis an den Widerstandsbereich um 12.229 Punkte. Dort wurde der Index im Wochenverlauf von einer massiven Abwärtswelle erfasst und bis 12.970 Punkte gedrückt. Damit wurde die Erholung vorerst neutralisiert. Im gestrigen Handel setzte sich der Einbruch vorbörslich fort, wurde nach der Eröffnung jedoch von einer Erholung bis 13.050 Punkte abgelöst. Nach einer weiteren Abwärtsbewegung bis 12.970 Punkte ging der Index knapp unter der Widerstandsmarke aus dem Handel. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.30 Uhr): Wird die Hürde bei...

