Bei GaN und GaAs tut sich was: Viele drahtlose Elektroniksysteme sind für den Einsatz in großen Frequenzbereichen ausgelegt. So gibt es zum Beispiel in der Militärbranche Radarfrequenzbänder von einigen hundert MHz bis vielen GHz. Auch Bedrohungen können heute über eine Vielzahl von Frequenzen in ein System gelangen, von einigen MHz bis zu 20 GHz oder höher. Da immer mehr Elektronik für höhere Frequenzen verfügbar wird, steigt auch der Bedarf an Systemen für elektronische Kampfführung in diesen Frequenzbereichen. Auch in der Telekommunikation, wo Basisstationen mit Frequenzen von 450 MHz bis rund 3,5 GHz arbeiten, ist die Tendenz steigend. Satellitenkommunikationssysteme nutzen hauptsächlich die Bänder C bis Ka.

Um aber allgemein akzeptiert zu werden, müssen die Geräte für Messungen an diesen unterschiedlichen Elektroniksystemen jedoch über alle benötigten Frequenzen ausgelegt sein - eine Herausforderung, der Systemingenieure derzeit gegenüber stehen. Die Möglichkeit, mit nur einer Signalkette den gesamten Frequenzbereich abzudecken, würde die meisten Entwickler begeistern, denn sie bietet zahlreiche Vorteile, beispielsweise einfacheres Design, kürzere Time-to-Market, weniger Bauteile und dadurch vereinfachte Lagerhaltung. Beim Einsatz von nur einer Signalkette wird stets, wie bei jeder Breitbandlösung im Vergleich zu einer schmalbandigen ...

