FMW-Redaktion

Getsern hat der Dax ein kleines Wunder vollbracht: eine Handelsspanne von 150 Punkten zwischen Tiefstkurs und Höchstkurs ist mehr, als an manch normalen Handelstagen und völlig ungewöhnlich für US-Feiertage, an denen beim Dax normalerweise gar nichts passiert. Es scheint noch die Nervosität des Abverkaufs vom Mittwoch gewesen zu sein, die den Dax bewegte, und wenn man sich die Charts anderer europäischer Indizes ansieht, drängt sich der Verdacht auf, dass hier Umschichtungen internationaler Investoren der Fall sind: raus aus dem Dax angesichts einer ohnehin schon heiß laufenden deutschen Wirtschaft (wo ist da noch die Perspektive?) und der politischen Unsicherheit - und rein in etwa den französischen Leitindex CAC 40, weil die Dinge seit der Machtübernahme Macrons in Frankreich deutlich besser zu laufen scheinen als zuvor.

Das man ein Grund sein für die relative Schwäche des Dax, ein anderer ist wohl, ...

