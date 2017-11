Die deutschen Bauunternehmen haben bis September 2017 ein Auftragsplus von 5,4 Prozent gemacht, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mittteilte.

Die Auftragsbücher deutscher Bauunternehmen haben sich in den ersten drei Quartalen gut gefüllt. Das Neugeschäft wuchs bis Ende September um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Allein im September gab es ein Plus von 2,9 Prozent auf rund sechs Milliarden Euro. ...

