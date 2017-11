Seit gestern ist es am deutschen Aktienmarkt ruhig geworden. An der Wall Street blieben die Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Dadurch fehlten auch dem DAX Impulse. Spannung verspricht der heutige Black Friday. Der ist vor allem für Amazon wichtig. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Viola Grebe außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.