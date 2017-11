Das Jahr 2017 kann für die Firma Nordex bis dato als eher stürmisch umschrieben werden: Die Aktie des Windkraftturbinenherstellers verlor in diesem Jahr ganze 60 Prozent an Wert, während der TecDAX im selben Zeitraum mehr als 40 Prozent zulegen konnte. Was für Gründe stecken dahinter und wann leuchtet endlich ein Licht am Ende des Tunnels? Antworten auf diese Fragen liefern Nicolai Tietze und Philipp Möbius. Mit welchen Produkten interessierte Anleger bei der aktuell hohen Volatilität an der Aktie partizipieren können, erfahren Sie ebenfalls in unserem heutigen X-perten-Video.