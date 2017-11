Der vom starken Euro-Kurs zuletzt gebremste Dax startet etwas fester in den Freitagshandel. In den ersten Handelsminuten lag der deutsche Leitindex 0,17 Prozent im Plus - und damit über der Schwelle von 13.000 Punkten.

Nach dem von einem steilen Anstieg des Euro zum Dollar ausgelösten Rücksetzer zur Wochenmitte hatten sich die europäischen Aktienmärkte am Vortag zumeist leicht im Plus gezeigt. Die Umsätze lagen bei einigen Indizes allerdings deutlich unter dem sonst üblichen Niveau, da die US-Börsen wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen geblieben waren. Die Gemeinschaftswährung zog noch etwas weiter zum Dollar ...

