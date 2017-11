MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Aktie des Lichttechnikkonzerns Osram von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 78 Euro angehoben. Analyst Günther Hollfelder sieht in der strategischen Überarbeitung des verlustreichen Sparte Lighting Solutions & Systems (LSS) einen möglichen Kurstreiber. Dies schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek

Datum der Analyse: 24.11.2017

ISIN DE000LED4000

AXC0065 2017-11-24/09:21