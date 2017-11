Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

CSU-Vorstand soll Anfang Dezember Personalvorschlag machen

In zehn Tagen soll der Machtkampf in der CSU endgültig beigelegt sein: CSU-Chef Horst Seehofer verständigte sich am Donnerstagabend in stundenlangen Sitzungen mit den CSU-Führungsgremien darauf, am 4. Dezember vom CSU-Vorstand das künftige Personaltableau der Christsozialen festzurren zu lassen. Offen blieb, ob der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident eines seiner Ämter abgeben will - die Partei dementierte eine Vorfestlegung auf Markus Söder als Ministerpräsidenten.

SPD-Vize Stegner für Prüfung von Minderheitsregierung - Basis-Befragung

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat ein Abrücken von der Absage an eine große Koalition vor einer Befragung der Parteibasis ausgeschlossen. Eine Änderung der Parteibeschlüsse in dieser Frage sei ohne eine Beteiligung der Parteimitglieder nicht möglich, sagte Stegner der Passauer Neuen Presse. Er sehe in der SPD keineswegs eine Stimmung für eine große Koalition. Die Entscheidung, die Oppositionsrolle zu wählen, sei richtig gewesen und in der Partei auf "außerordentlich große Zustimmung gestoßen", sagte der SPD-Vize.

Russland will Militärpräsenz in Syrien zum Jahresende zurückfahren

Russland will seine Militärpräsenz in Syrien nach Angaben von Generalstabschef Waleri Gerasimow bereits zum Jahresende zurückfahren. Die Truppenpräsenz in dem Bürgerkriegsland werde reduziert, da die militärischen Ziele dort fast erfüllt seien, sagte Gerasimow in Sotschi: "Es ist nur noch wenig zu tun." Der Umfang der Truppenreduzierung werde "erheblich" sein. Russland werde jedoch weiter mit zwei Militärstützpunkten in Syrien präsent bleiben.

Malaysia Verbraucherpreise Okt +3,7% (PROG: +4,0%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Okt -0,2% gg Vormonat

November 24, 2017

