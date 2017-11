BERLIN (Dow Jones)--Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat sich gegen eine Bundesregierung mit wechselnden Mehrheiten ausgesprochen. Deutschland könne nicht mit einer Minderheitsregierung regiert werden, sagte das CDU-Präsidiumsmitglied am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. Wenn sein Parteikollege Jens Spahn sich so etwas vorstellen könne, dann liege er "politisch falsch". Spahn hatte sich einem Zeit-Bericht zufolge für eine Minderheitsregierung ausgesprochen, falls es mit der SPD nicht klappt.

Man möge sich vorstellen, ein deutscher Regierungschef reise beispielsweise zu einem EU-Gipfel und habe nur eine Minderheitsregierung im Rücken, sagte Laschet. In so einer Situation könne man überhaupt keine Zusagen machen. "Eine Minderheitsregierung ist keine Lösung für Deutschland in dieser Phase, in der Europa steht", sagte Laschet.

Auf die Frage, ob die Große Koalition die einzige Lösung sei, antwortet Laschet knapp mit einem Ja. "Wenn ich das richtig sehe, ist die SPD zu Gesprächen bereit", erklärte er später noch.

Nordrhein-Westfalen habe eine Minderheitsregierung gehabt, erinnerte Laschet. Das habe dem Bundesland geschadet. Die Bundesrepublik könne man so auf gar keinen Fall nicht regieren.

November 24, 2017 03:03 ET (08:03 GMT)

