Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Parteichef hat sich ein paar Tage erkauft, um seinen politischen Rückzug zu organisieren.

Horst Seehofer hat seinen Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Der CSU-Parteichef, der seit dem schlechten Abschneiden seiner Partei im September schwer angeschlagen ist, bleibt vorerst in seinen Ämtern. Das verkündete Seehofer nach einem Gesprächsmarathon mit der Landtagsfraktion und im Landesvorstand der CSU Donnerstagabend. Es wird eine Kommission einberufen, der neben Seehofer seine Vorgänger Edmund Stoiber und Theo Waigel sowie die Landtagspräsidentin Barbara Stamm angehören. Damit erkauft sich Seehofer nicht nur ein wenig Zeit, sondern er hält sich seinen schärfsten Parteifreund, Markus Söder, vorerst vom Leib - und verschafft sich selbst die Chance, im Würde abzutreten.

Seehofer hat von seiner Partei ein Zeitfenster geschenkt bekommen, um seinen Hof zu bestellen und die Nachfolge gesichtswahrend zu ordnen. Zu groß war der Druck geworden, als die CSU bei der Bundestagswahl am 24. September mit 38,8 ein historisch schlechtes Wahlergebnis einfuhr. Das bedeutet in der bayerischen Volkspartei, die Ergebnisse von 50 Prozent plus X gewöhnt war und wo alle Abgeordnete per Direktmandat in Bundes- oder Landtag einziehen und nicht über eine Landesliste abgesichert werden, Aufruhr und Revolution gegenüber dem Parteiführer. Glück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...